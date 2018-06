Hamburg (dpa/lno) - Der FC St. Pauli ist derzeit ein Verein der krassen Gegensätze. Mit dem satten Konzerngewinn in Höhe von 1,305 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2015/16 hat der Kiezclub seine gesunde wirtschaftliche Basis eindrucksvoll untermauert. Dem steht jedoch der sportliche Absturz des letztjährigen Vierten an das Tabellenende der 2. Fußball-Bundesliga gegenüber, den Clubchef Oke Göttlich den Mitgliedern am Sonntag bei der dennoch harmonischen Jahreshauptversammlung im Congress Centrum Hamburg erklären musste.

"Ich kann Euch versichern, dass wir alles tun werden, damit wir den Klassenverbleib schaffen", rief der Präsident den mehr als 500 Mitgliedern zu. Diese bereiteten Trainer Ewald Lienen und den Profis trotz der sportlichen Misere einen freundlichen Empfang und entließen das Team unter Beifall und lauten St. Pauli-Rufen.

Der mit seinem Präsidium nicht zu Wahl stehende Göttlich fand die passenden Worte, um Unmut gar nicht erst aufkommen zu lassen. So seien Nachbesserungen im Kader, der nicht ausgewogen besetzt ist, in der Winterpause wahrscheinlich. "Wir haben den Spielermarkt genau im Blick und werden tätig, wenn Verpflichtungen sinnvoll sind."

Göttlich verteidigte die Anfang des Monats erfolgte Trennung von Sportchef Thomas Meggle, dessen Job Geschäftsführer Andreas Rettig bis zum Saisonende mit übernommen hat. "Dieser Schritt war trotz aller Verdienste Meggles nötig, um eine sportliche Neuausrichtung einzuleiten. Wir trauen es Trainer Ewald Lienen und Andreas Retting hundertprozentig zu, den sportlichen Turnaround zu schaffen."

Den im Vorfeld der Versammlung aufgekommenen Vorwurf, der Verein habe sich angesichts des hohen Gewinns zu Tode gespart, konterte Göttlich vehement: "Wir sind in den letzten zwei Jahren beim Spieleretat an die Grenzen gegangen." Er berichtete von einer fast 50-prozentigen Etat-Steigerung in dieser Zeit. Und stellte klar: "Damit befinden wir uns im oberen Bereich der 2. Liga. Das war nur möglich, weil wir wirtschaftlich so gut aufgestellt sind."

Bei den Finanzen sieht es in der Tat weiterhin positiv aus. Der Konzerngewinn wurde im Vergleich zum Vorjahr (250 000 Euro) um gut eine Million Euro gesteigert. Das Plus der Fußballsparte, das sich vor allem aus Transfererlösen ergibt, liegt bei 893 500 Euro (2014/15: minus 94 386). Hohe Verkaufserlöse erbrachten Marcel Halstenberg (3,5 Millionen Euro/RB Leipzig), Marc Rzatkowski (2,5/RB Salzburg) und Ante Budimir (1,0/FC Crotone). Kein Wunder, dass das komplette Präsidium ohne Gegenstimme entlastet wurde.

