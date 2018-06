Bochum (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat die Absage seines Sportvorstands Christian Hochstätter an den Bundesligisten Hamburger SV mit Zufriedenheit aufgenommen. "Wir akzeptieren das, weil wir von Anfang an transparent mit dem Thema umgegangen sind und wussten, was er uns wert ist", sagte der VfL-Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Peter Villis der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" zur Absage Hochstätters. Der Verein habe stets betont, dass man Hochstätter schätze. Man habe ihm deshalb auch alle Türen offen gehalten.

Nach Medien-Informationen soll Zweitligist Bochum, bei dem der ehemalige Profi Hochstätter bis 2020 unter Vertrag steht, drei Millionen Euro Ablöse für den 53-Jährigen gefordert haben. Der HSV soll sein Angebot zuletzt auf 800 000 Euro erhöht haben. Die Hamburger wollten Hochstätter mit einem Vertrag bis 2019 ausstatten.

