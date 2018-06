Berlin (dpa/bb) - Der Interregio-Express (IRE) der Deutschen Bahn zwischen Berlin und Hamburg wird möglicherweise im kommenden Jahr einige Monate lang nicht fahren. Grund dafür seien Bauarbeiten auf der Fernstrecke Hannover-Berlin von Mai bis August, sagte der Marketingchef der Bahntochter DB Regio Nordost, Renado Kropp, am Dienstagabend in Berlin. Deshalb seien Abschnitte immer wieder nur eingleisig befahrbar. Zeitweise könnten deshalb auf der Strecke nicht alle Bahnhöfe angefahren werden. "Wir haben noch keine Lösung gefunden", ergänzte Kropp. Eventuell werde man auf den Zug ganz verzichten.

Der Zug fährt seit April 2014 von Hamburg über Lüneburg, Uelzen, Salzwedel, Stendal und Rathenow nach Berlin und zurück. Er verkehrt je nach Wochentag ein- bis zweimal täglich in beide Richtungen. Von Berlin nach Hamburg sind die Fahrgäste doppelt so lang unterwegs wie mit dem ICE, dafür sind die Fahrkarten günstiger. Wegen Baustellen gab es bereits in diesem Jahr vorübergehend Umleitungen. Der IRE fahre noch immer nicht kostendeckend, sagte Kropp. "Aber wir schrammen an der schwarzen Null. Wir schreiben keine größeren Verluste mehr."

Streckenkarte IRE Hamburg-Berlin