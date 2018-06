Hamburg (dpa/lno) – Zweitliga-Schlusslicht FC St. Pauli will gegen Fortuna Düsseldorf für die Trendwende sorgen. Trainer Ewald Lienen ruft vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf zu einem Neuanfang auf: "Wir wissen, dass das Projekt Klassenerhalt bis zum letzten Spieltag gehen wird", sagte Lienen am Freitag. "Aber die letzten fünf Spiele vor der Winterpause sind Endspiele für uns. Wir müssen unsere Ausgangsposition erheblich verbessern"

Der Tabellen-Letzte der 2. Fußball-Bundesliga aus der Hansestadt kann auf einige Rückkehrer setzen. Stürmer Aziz Bouhaddouz, die Mittelfeldspieler Waldemar Sobota und Christopher Buchtmann sowie die Verteidiger Marc Hornschuh und Daniel Buballa sind in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt. Lienen zeigte sich mit den genesenen Spielern sehr zufrieden: "Alle haben richtig Gas gegeben." Fehlen werden hingegen Philipp Ziereis, Jan-Philipp Kalla, Jeremy Dudziak, Christopher Avevor und Fafa Picault.

In Zusammenarbeit mit dem neuen Co-Trainer Olaf Janßen wurde die Trainingsarbeit optimiert. Geübt wird nun vielfach zur Uhrzeit, zu der auch das Spiel beginnt. Dies soll dem Bio-Rhythmus der Spieler zugute kommen. Zudem lobte Lienen die Ruhe im Verein: "Wenn wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen und konzentriert arbeiten, kann das enorm helfen."

