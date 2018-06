Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) - Die Stimmung in der maritimen Wirtschaft in Norddeutschland ist derzeit geteilt. Während Schiffsbauer ihre Geschäftsaussichten positiv bewerten, sind Reeder und Hafenwirtschaft skeptisch. Das ergab die am Freitag vorgestellte Konjunkturumfrage der IHK Nord. Die Reeder leiden unter der anhaltenden Schifffahrtskrise und unter Problemen bei der Schiffsfinanzierung. Die Hafenwirtschaft hat mit dem nachlassenden Welthandel und der Konkurrenz aus Rotterdam und Antwerpen zu kämpfen. Unter den Schiffsbauern herrscht dagegen angesichts der Werft-Fusionen in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern Aufbruchsstimmung.

Pressemitteilung IHK Nord