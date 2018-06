Hamburg (dpa/lno) - Gleich zwei Zwischenfälle hat es am Samstagabend bei einem Basketballspiel zwischen den Hamburg Towers und den Chemnitz Niners (63:79) in der Wilhelmsburger Inselparkhalle in Hamburg gegeben. Zunächst liefen acht Menschen aufs Spielfeld, überklebten ein Werbeplakat und hielten ein Banner mit der Aufschrift "Klimasponsor kündigen" in die Luft, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag.

In der Pause des Zweitliga-Spiels sorgte dann ein Fehlalarm dafür, dass die gesamte Sporthalle geräumt werden musste. Zuschauer und Spieler wurden ins Freie geschickt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Als die Feuerwehr eintraf, stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hatte. Unbekannte hatten offenbar mit Absicht die Brandmeldeanlage ausgelöst, wie ein Sprecher der Towers mitteilte. Nach kurzer Zeit konnten die Besucher wieder in die Halle zurückkehren. Das Spiel wurde mit Verzögerung fortgesetzt.

