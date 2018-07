Hamburg (dpa) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli gerät immer mehr in Abstiegsgefahr. Im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf kassierten die Hanseaten am Sonntag eine verdiente 0:1 (0:1)-Niederlage und belegen nach dem neunten sieglosen Punktspiel in Serie weiter den letzten Tabellenplatz. Vor 29 546 Zuschauern im erneut ausverkauften Millerntor-Stadion sorgte Daniel Buballa (36. Minute) mit einem unglücklichen Eigentor für den nächsten Rückschlag beim Kiezclub, der bereits fünf Punkte Rückstand auf den rettenden 15. Rang aufweist. Die spielerisch reiferen Gäste orientieren sich nun wieder in Richtung Spitzengruppe.

Spielplan FC St. Pauli