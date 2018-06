Hamburg (dpa/lno) - Vor dem Hamburger Landgericht hat am Dienstag der Prozess um einen blutigen Angriff auf einen Taxifahrer sowie einen Mordversuch begonnen. Angeklagt sind ein 33-Jähriger und dessen 52 Jahre alte Mutter. Der Sohn soll der Anklage zufolge in der Nacht zum 7. Mai 2014 den damals 59 Jahre alten Taxifahrer mit einem Küchenmesser lebensgefährlich verletzt haben. Knapp zwei Jahre später sollen er und seine Mutter einen Auftragsmörder engagiert haben, um den Bruder der Exfreundin des Angeklagten umbringen zu lassen. Der vermeintliche Auftragsmörder war jedoch ein verdeckter Ermittler, wodurch die Sache aufflog. Mutter und Sohn waren am vergangenen 2. Juni auf St. Pauli verhaftet worden.

Die Polizei hatte nach Hinweisen auf den 33-Jährigen im Zusammenhang mit dem Angriff auf den Taxifahrer insgesamt drei verdeckte Ermittler auf ihn angesetzt, wie die Verteidiger sagten. Zuvor hatte sich nach einem Beitrag in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" ein Zeuge gemeldet, der den Angeklagten der Tat bezichtigte.