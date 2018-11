Hamburg (dpa) - Die Metall- und Elektroindustrie in Norddeutschland ist mit der aktuellen Geschäftslage überwiegend zufrieden, erwartet aber keine Umsatzsteigerungen in den kommenden sechs Monaten. Das ergab eine Konjunkturumfrage der Arbeitgeberverbände Nordmetall und AGV Nord sowie weiterer Verbände, die am Mittwoch in Hamburg veröffentlicht wurde. Deshalb würden auch nur 17 Prozent der Betriebe Personal suchen. Im Frühjahr waren es noch 23 Prozent. "Zahlreiche ungelöste Probleme plagen unsere Industrie im Norden", sagte Nordmetall-Präsident Thomas Lambusch. "Die unsichere politische Weltlage und der weiter steigende Kostendruck stehen dabei an erster Stelle."

Ein nach wie vor ungelöstes Problem bleibe auch der Mangel an Fachkräften und Auszubildenden. 44 Prozent der Betriebe klagten über Schwierigkeiten bei der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern, fast ein Drittel der Betriebe finde keine oder zu wenige ausbildungsfähige Jugendliche. In Mecklenburg-Vorpommern seien es sogar 62 Prozent. "Wir appellieren an die Landesregierungen besonders in den Flächenländern und vor allem in Schwerin, rasch Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Probleme zu ergreifen", sagte Lambusch.