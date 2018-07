Hamburg (dpa/lno) - Ein dreijähriger Junge ist bei einem Verkehrsunfall im Hamburger Stadtteil Allermöhe schwer verletzt worden. Eine 49 Jahre alte Autofahrerin bog am Mittwoch von einer Straße in eine Grundstückseinfahrt ein und übersah dabei den Jungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er war mit seinem Laufrad den Gehweg entlanggelaufen. Der Junge erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen an Bauch, Kopf und Beinen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik.

Mitteilung der Polizei