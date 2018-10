Karlsruhe (dpa/lno) - Der frühere HSV-Sportchef Oliver Kreuzer wird zum 1. Dezember wieder Spordirektor beim Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC. Wie der abstiegsbedrohte Verein am Freitag bekanntgab, wird der 51-Jährige Nachfolger von Jens Todt, von dem sich der KSC am Donnerstag getrennt hatte.

Der frühere Verteidiger Kreuzer bestritt für den KSC 182 Partien in der Bundes- und 2. Liga, bevor er zum FC Bayern München wechselte. Von Mai 2011 bis Juni 2013 war er in Karlsruhe schon einmal Sportdirektor gewesen, ging dann in ähnlicher Funktion zum Bundesligisten Hamburger SV. Dort wurde er im Sommer 2014 nach nur einjähriger Amtszeit entlassen. Zuletzt war er Sportchef des Zweitligisten 1860 München. Auch diese Zusammenarbeit endete mit der vorzeitigen Trennung.

