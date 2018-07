Heidenheim (dpa/lsw) - Trainer Frank Schmidt hat nach der jüngsten 1:2-Niederlage des 1. FC Heidenheim bei Arminia Bielefeld "eine Reaktion" seiner Spieler im Heimspiel gegen Schlusslicht FC St. Pauli gefordert. Mit einem Sieg gegen die Hamburger will der FCH am Samstag (13.00 Uhr/Sky) seinen Tabellenplatz knapp hinter der Aufstiegszone festigen. Die Partie zuletzt auf der Bielefelder Alm sei in dieser Saison das "einzig richtig schwache Spiel" seiner Mannschaft gewesen, sagte Schmidt am Freitag.

Der Coach sieht Heidenheim gegen St. Pauli zwar als Favoriten, warnte aber zugleich: "Auch nur ein Fünkchen Überheblichkeit wäre der größte Fehler." Mittelfeldspieler Sebastian Griesbeck erwartet die auswärts noch sieglosen Gäste wie einen angeschlagenen Boxer, der besonders gefährlich werden könnte. "Aber wir wissen auch, was wir können und wollen es diesmal wieder auf den Platz bringen", erklärte Griesbeck. Fehlen werden nur die Langzeitverletzten Tim Kleindienst (Innenbandriss im Knie) und Kevin Kraus (Kreuzbandriss).

Spieltag 2. Bundesliga

1. FC Heidenheim

FC St. Pauli