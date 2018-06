Hamburg (dpa/lno) - Hamburg sucht nach neuen Wegen für die Auslieferung von Paketen an private Haushalte. Der Aufschwung des Online-Handels habe einen zunehmenden Lieferverkehr in allen Stadtteilen nach sich gezogen, sagte Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) am Freitag in der Hansestadt. Gemeinsam mit großen und kleinen Unternehmen sollen nun in der Stadt eine Vielzahl von einzelnen Maßnahmen ausprobiert und erprobt werden, um die Logistik in der Stadt leise, sauber und effizient zu organisieren. Ziel des Projektes sei es, Hamburg als eine Modellregion für smarte Zustellung zu etablieren.

Mitteilung Logistik-Initiative