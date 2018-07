Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Grünen ziehen erneut mit Anja Hajduk an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. Eine Landesmitgliederversammlung wählte die 53-Jährige am Samstag mit 170 von 188 gültigen Stimmen auf Platz eins der Landesliste für die Bundestagswahl im Herbst 2017. Sie hatte keinen Gegenkandidaten. Ziel der Hamburger Grünen ist es, ihre zwei Bundestagsmandate zu halten. Am Samstagnachmittag sollten in einem mehrstündigen Wahlgang noch sieben weitere Plätze für die Landesliste vergeben werden.

