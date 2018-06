Berlin/Hamburg (dpa/lno) - Die Schließung mehrerer Zoos wegen Vogelgrippe-Fällen hat nach Angaben des Verbands der Zoologischen Gärten auch finanzielle Folgen. "Natürlich hat das ökonomische Auswirkungen", sagte Geschäftsführer Volker Homes am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Aber die Tiere, die liegen uns am Herzen. In dem Fall geht die Tiergesundheit einfach vor." Konkrete Zahlen könne er aber keine nennen.

Er warb bei den Besuchern um Verständnis für die Maßnahmen. "Natürlich ist das sehr unschön", sagte Homes. "Wir bitten darum, Verständnis dafür zu zeigen." Die Vogelverluste müssten so gering wie möglich gehalten werden - gerade weil es auch um bedrohte Arten gehe. Der Verband der Zoologischen Gärten vertritt 70 Zoos in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Der Tierpark Hagenbeck in Hamburg ist seit Dienstag geschlossen, weil das hochansteckende Vogelgrippe-Virus H5N8 nachgewiesen wurde. Wann wieder geöffnet werde, sei noch unklar, sagte ein Sprecher der Gesundheitsbehörde in der Hansestadt. Noch werden Proben ausgewertet.

Auch der Opel-Zoo im hessischen Kronberg blieb zu. In den vergangenen Tagen hatten bereits zwei Tierparks in Mecklenburg-Vorpommern - Ueckermünde und Sassnitz - nicht geöffnet.

