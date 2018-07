Hamburg (dpa/lno) - Der Kreuzfahrt-Tourismus in Hamburg wird auch 2017 weiter kräftig wachsen. Der Terminalbetreiber Cruise Gate Hamburg (CGH) erwartet 2017 etwa 200 Schiffsanläufe mit insgesamt 800 000 Passagieren, die auf Reisen gehen und zurückkommen. Schon das laufende Jahr werde mehr Schiffe und Passagiere gebracht haben als bislang prognostiziert, berichtete CGT-Geschäftsführerin Sacha Rougier. Mit 171 Schiffsanläufen sowie 710 000 Passagieren werde 2016 ein Rekord verzeichnet, ein Gäste-Zuwachs von 36 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Die nächste Saison läuft vom 5. Januar, wenn die "Queen Elizabeth" von Hamburg aus in See sticht, bis 31. Dezember 2017. Das CGT betreibt drei Kreuzfahrtterminals.

Ein Höhepunkt des kommenden Kreuzfahrtjahres sollen erneut die Cruise Days vom 8. bis 10 September werden, wenn erstmals zehn Kreuzfahrtschiffe die Hansestadt besuchen und hunderttausende Schaulustige in den Hafen locken sollen. Dann soll auch Lichtkünstler Michael Batz den Hafen und weitere Sehenswürdigkeiten wieder in blaues Licht tauchen.

