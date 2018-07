Hamburg (dpa/lno) - Vorläufige Entwarnung: Nach drei Tagen öffnet der wegen Vogelgrippe geschossene Hamburger Tierpark Hagenbeck am Freitag wieder seine Tore. Es seien zunächst keine weiteren Vogelgrippe-Fälle festgestellt worden, teilte die Pressestelle am Donnerstagabend mit. Alle Verdachtsfälle seien vom Friedrich-Loeffler-Institut und der Amtstierärztin negativ auf das für Vögel hochansteckende H5N8-Virus getestet worden. Deshalb öffnet der seit Dienstag geschlossene Tierpark am Freitag wieder - unter eingeschränkten Bedingungen.

Um das Risiko einer erneuten Einschleppung des Erregers zu minimieren, blieben einige besonders gefährdete Bereiche weiterhin geschlossen, schrieb die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz in einer Mitteilung. Diese Regel gelte bis auf Weiteres, da auch in den kommenden Tagen weitere Proben genommen und ausgewertet würden.

Bei den ausgewerteten Proben handelt es sich um solche aus der Umgebung der am Montag gefundenen toten Gänse, bei denen der Vogelgrippe-Erreger nachgewiesen worden war. Danach wurden 20 Gänse gekeult.