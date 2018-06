Hamburg (dpa/lno) - Im Prozess um den zu Tode geschüttelten einjährigen Tayler hat die Hamburger Staatsanwaltschaft elf Jahre Haft für den angeklagten Stiefvater gefordert. Dem 27-Jährigen wird vorgeworfen, den kleinen Jungen am 12. Dezember 2015 so heftig geschüttelt zu haben, dass er eine Woche später an den Folgen starb. Tayler kam mit Schütteltrauma, Einblutungen und schwersten Hirnverletzungen in die Notaufnahme und lag eine Woche im Koma bevor er starb. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft beantragte am Freitag nach Angaben eines Gerichtssprechers, den 27-Jährigen wegen Totschlags zu verurteilen. Dem schloss sich der Anwalt der Mutter des Kindes als Nebenklägerin an. Gegen die 23-Jährige war zunächst auch ermittelt worden, das Verfahren wurde jedoch vor Prozessbeginn wieder eingestellt.

Der Verteidiger forderte, seinen Mandanten freizusprechen. Der Angeklagte hatte die Tat zu Beginn des Prozesses am 9. September vor dem Hamburger Landgericht bestritten. Er sei alleine mit dem Jungen in der Wohnung seiner Lebensgefährtin gewesen und habe mit ihm auf dem Sofa gelegen und Musik gehört. Danach sei er kurz aufgestanden, um den Geschirrspüler auszuräumen. Plötzlich habe er eine Schnappatmung des Babys gehört und sei sofort zu ihm hingelaufen. An Taylers Wange habe er Speichel mit Blut entdeckt, der Junge habe stark gekrampft. Statt den Notarzt zu alarmieren, habe er jedoch zunächst seine Freundin angerufen und gewartet, bis diese zu Hause war. Erst dann verständigte er die Einsatzkräfte.