Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV will heute im Bundesliga-Spiel bei Darmstadt 98 den ersten Saisonsieg einfahren. "Wir haben in 16 Tagen vier Spiele. Das ist ein Endspurt bis Weihnachten", sagt Trainer Markus Gisdol vor dem 13. Spieltag. Nach zuletzt zwei Unentschieden will Gisdol in Darmstadt mehr. Die Mannschaft sei jetzt zu einem "echten Team" geworden. Stürmer Bobby Wood ist nach seiner Rot-Sperre eine Alternative in der Offensive.

Spielplan HSV