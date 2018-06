Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Hamburg-Rotherbaum ist der 58 Jahre alte Inhaber schwer verletzt worden. Der Mann kam mit einer Kieferverletzung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als die beiden mutmaßlichen Täter das Juweliergeschäft am Samstag gerade verließen, kamen Kunden zu einem vereinbarten Termin. Sie entdeckten den verletzten und gefesselten 58-Jährigen und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Polizei rückte mit neun Streifenwagen und einem Hubschrauber an. Fahndungskräfte entdeckten die 27 und 34 Jahre alten Verdächtigen auf dem Bahnsteig der U-Bahn in der Hallerstraße. Bei einer Durchsuchung stellten die Beamten gestohlenen Schmuck sicher. Die Männer wurden festgenommen.