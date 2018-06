Hamburg (dpa/lno) – John Neumeiers Ballett "Das Lied von der Erde" mit der Musik von Gustav Mahler feiert heute Abend an der Hamburgischen Staatsoper seine Deutschlandpremiere. Dabei werden unter anderem die Erste Solistin Hélène Bouchet und der international gefragte Tenor Klaus Florian Vogt zu hören sein. Es spielt das Philharmonische Staatsorchester unter Leitung von Simon Hewett. Die Uraufführung des Balletts war bereits im Februar 2015 an der Opéra Garnier in Paris. Mahlers Sinfonie für Orchester und zwei Gesangsstimmen gilt als das persönlichste Werk des österreichischen Komponisten (1860-1911). Es thematisiert den Abschied von Jugend, Schönheit und Freundschaft.

