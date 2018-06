Hamburg (dpa/lno) - Sein erstes Bundesliga-Tor kommt Matthias Ostrzolek teuer zu stehen. Der Defensivspieler des Hamburger SV muss nach seinem Treffer am Sonntag gegen den SV Darmstadt (2:0) tief in die Tasche greifen und die Mannschaft zum Essen einladen. "Die Spieler bekommen von mir ein gutes Essen spendiert. Damit habe ich mich hoffentlich genug revanchiert", sagte Ostrzolek am Montag.

In seinem 133. Bundesliga-Spiel hatte der 26 Jahre alte etatmäßige Linksverteidiger erstmals ins Tor getroffen. Beim FC Augsburg war er in 70 Bundesligaspielen ohne Treffer geblieben. In Hamburg hatte er in 62 Partien nicht getroffen. Nach alter HSV-Sitte muss er für die Premiere einen ausgeben.

HSV-Kader

Statistik zum Spiel

HSV-Stimmen zum Spiel