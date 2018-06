Hamburg (dpa/lno) - Ein Unbekannter hat die Angestellten eines Hotels in Hamburg-Bahrenfeld mit vorgehaltenem Messer überfallen. In der Nacht zum Montag erbeutete der Mann Bargeld in zunächst unbekannter Höhe, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Anschließend floh der Täter unerkannt. Verletzt wurde niemand. Weitere Informationen zu dem Überfall konnten zunächst nicht gegeben werden.