Hamburg (dpa/lno) - Die European Open der Golfer wechselt von Bad Griesbach nach Hamburg. Das mit zwei Millionen Euro dotierte Turnier wird vom 26. bis 30. Juli im Golfclub Green Eagle ausgetragen. "Wir haben einen Fünf-Jahres-Vertrag abgeschlossen und wollen mindestens dreimal hier sein", sagte Turnierdirektor Dominik Senn am Dienstag in der Hansestadt. Zusammen mit Titelsponsor Porsche wolle man das Turnier zu einer festen Institution auf der Europa-Tour machen. Der Automobilhersteller gab sein Engagement bis 2020 bekannt.

"Wir freuen uns, dass Golf nach zehn Jahren zurückkehrt. Es passt zur golf- und sportbegeisterten Stadt", sagte Sportsenator Andy Grote. In der Metropolregion der Hansestadt will der Veranstalter durch die Nähe zu Skandinavien mehr Zuschauer als zuletzt in Bayern anlocken. Dort waren es an den vier Turniertagen 35 000. Auch ist der Termin direkt nach den British Open günstiger als im September.

Zusagen der Profis Martin Kaymer oder Bernhard Langer gab es noch nicht. Man sei mit beiden in engem Kontakt, betonte Senn. Langer hat zwar eine Übereinkunft mit dem Turnierveranstalter, könnte aber auch die gleichzeitig stattfindenden Seniors Open spielen. Mit Kaymer sei man auf einem guten Weg, zu einer Partnerschaft zu finden. Der Platz Green Eagle im Süden Hamburgs bei Winsen (Luhe) wird mit 7165 Metern der längste auf der European Tur sein.

Möglicherweise wird es Shuttle-Busse zum gleichzeitig stattfindenden Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum geben. Der Eintrittspreis beginnt bei 20 Euro pro Golf-Ticket am Donnerstag.

