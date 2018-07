Hamburg (dpa) - Der seit Januar 2015 amtierende "Spiegel Online"-Chefredakteur Florian Harms (43) muss gehen. Er sei von seinem Amt abberufen worden und werde das Unternehmen verlassen, teilte der Spiegel-Verlag am Dienstag in Hamburg mit. Gründe für die Abberufung wurden nicht mitgeteilt. Die Redaktion werde zukünftig von Barbara Hans (35) geführt, bisher stellvertretende Chefredakteurin.

Sie sei eine exzellente Journalistin und werde das publizistische Profil von "Spiegel Online" weiter schärfen sowie das Angebot ausbauen, teilte der Geschäftsführer von "Spiegel Online", Jesper Doub, mit. Er dankte Florian Harms "für sein überaus großes Engagement". Harms habe das journalistische Angebot des Portals zu einer starken Position ausgebaut.

Der Islam- und Politikwissenschaftler war seit 2004 für das Nachrichtenportal in verschiedenen Funktionen tätig. Harms twitterte am Dienstag: "Danke an die fantastische Redaktion von @SPIEGELONLINE & @bento_de! Ihr seid großartig & werdet es immer bleiben. Vermisse euch schon jetzt".

