Hamburg (dpa/lno) - US-Außenminister John Kerry ist am Mittwoch in Hamburg zum Treffen des OSZE-Ministerrats eingetroffen. Die US-Regierungsmaschine landete gegen Mittag auf dem Flughafen der Hansestadt. Der 72-jährige Kerry, gerade auf Abschiedstour, ist einer von 50 Ministern aus Staaten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), die auf Einladung des deutschen Außenministers Frank-Walter Steinmeier (SPD) in Hamburg zusammenkommen. Die Hamburger Polizei setzt rund 10 500 Polizisten ein. Hinzu kommen noch Beamte der Bundespolizei und des Bundeskriminalamtes. Es wird nicht erwartet, dass sich die OSZE-Staaten auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen können.