Hamburg (dpa/lno) - Die Zahl der neu nach Hamburg gekommenen Flüchtlinge ist im November wieder leicht gestiegen. Insgesamt erreichten 967 Schutzsuchende die Hansestadt, wie die Zentrale Koordinierungsstelle Flüchtlinge (ZKF) am Mittwoch mitteilte. Das sind 144 mehr als im Oktober. Von den 967 Flüchtlingen wurden 445 auf andere Bundesländer verteilt, der Rest blieb in Hamburg.

Damit nahm die Hansestadt seit Jahresbeginn 8992 Flüchtlinge auf, von denen 7380 eine Unterkunft benötigten. Im Vorjahreszeitraum waren es 20 131, wobei 18 934 ein Dach über dem Kopf benötigten. Die Hansestadt ist nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel für rund 2,5 Prozent der Asylbewerber zuständig, die nach Deutschland kommen.

Die meisten der Schutzsuchenden stammten aus Afghanistan (91), Syrien (80) und dem Irak (72). Aus den Balkanstaaten kamen zusammengenommen 97 Flüchtlinge. An den insgesamt 34 Standorten der Erstaufnahme gab es nach Angaben der Koordinierungsstelle Ende November rund 14 000 Plätze. Fast die Hälfte, 6700, seien mit Schutzsuchenden belegt, die eigentlich bereits in einer Folgeunterbringung leben sollten. In den Folgeunterkünften standen laut ZKF Ende Oktober knapp 25 000 Plätze zur Verfügung.