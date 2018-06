Hamburg (dpa) - Nur wenige Stunden nach dem offiziellen Beginn der OSZE-Tagung in Hamburg hat US-Außenminister John Kerry die Hansestadt wieder verlassen. Er sei kurz nach 13.00 Uhr abgeflogen, teilten Polizei und das US-Generalkonsulat mit. Zuvor hatte Kerry auf dem Ministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) an Russland und die Ukraine appelliert, die bestehenden Friedensvereinbarungen für den Osten der ehemaligen Sowjetrepublik endlich umzusetzen. Er warf Moskau erneut vor, mit der Besetzung der Krim-Halbinsel gegen das Völkerrecht zu verstoßen. Von der Ukraine forderte er mehr Einsatz gegen Korruption. Kerry war am Mittwochmittag nach Hamburg gekommen.