Hamburg (dpa/lno) - Der Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr zieht in Hamburg um. Das Unternehmen verlässt seinen Sitz am elbnahen Baumwall und wird ein noch zu bauendes Verlagsgebäude voraussichtlich 2021 im benachbarten Stadtteil Hafencity beziehen. "Es ist Zeit für etwas Neues", sagte Gruner+Jahr-Chefin Julia Jäkel am Donnerstag in Hamburg. Das mehr als 25 Jahre alte Firmengebäude am Baumwall wird an die Stadt Hamburg verkauft. Zum Verkaufspreis macht der Verlag keine Angaben. Den Entscheidungen müssten die städtischen Gremien noch zustimmen, teilte Gruner + Jahr mit. Das Grundstück ist bisher in städtischem Besitz. Für den neuen Verlagssitz sucht Gruner + Jahr einen Investor.