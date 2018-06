München/Hamburg (dpa/lno) - MSC Kreuzfahrten stationiert im Sommer 2018 zwei Schiffe in Hamburg. Darunter ist neben der "MSC Magnifica" auch das neue Flaggschiff der Reederei, die "MSC Meraviglia". Dadurch erhöhe sich die Kapazität in der Hansestadt um 130 Prozent, teilte das Unternehmen bei der Vorstellung seines neuen Katalogs mit. Unter anderem geht es mit der "Meraviglia" rund um Großbritannien und in die Ostsee. In Kiel wird die "MSC Preziosa" stationiert und kommt auf 20 Anläufe, die "MSC Orchestra" ist 16 Mal in Warnemünde.