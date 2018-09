Hamburg (dpa/lno) - In Hamburg ist im Cruise Terminal Steinwerder am Samstag Kreuzfahrtgast Nummer 700 000 an Bord gegangen. Insgesamt haben in dieser Saison 171 Kreuzfahrtschiffe in der Hansestadt festgemacht, wie Hamburg Tourismus am Sonntag mitteilte. Im kommenden Jahr stehen an maritimen Events neben dem Hafengeburtstag noch Ersteinläufe der Ozeanriesen "Norwegian Jade", "Mein Schiff 6", "Independence of the Seas", "MSC Preziosa" und "Silver Wind" an.

Pressemitteilung Hamburg Tourismus