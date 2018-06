Hamburg (dpa/lno) - Abwehrspieler Cléber vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV steht vor einem Wechsel zum brasilianischen Erstligisten FC Santos. "Wir sind in guten Verhandlungen. Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen", teilte der HSV am Sonntag auf Anfrage mit.

Brasilianische Zeitungen hatten bereits Vollzug gemeldet. Cléber, so hieß es, könne für zwei Millionen Euro in seine Heimat wechseln. Der HSV hatte den 26 Jahre alten Innenverteidiger 2014 für drei Millionen Euro vom Club Corinthians Sao Paulo verpflichtet. Cléber kam in dieser Bundesliga-Saison nur zu fünf Einsätzen.

