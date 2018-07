Hamburg (dpa/lno) Ein Unbekannter mit einer Machete hat am Sonntag eine Tankstelle in Hamburg-Eimsbüttel überfallen. Der Täter habe einen 21 Jahre alten Angestellten bedroht und Bargeld, Tabak und Zigaretten gefordert, teilte die Polizei am Montag mit. Er flüchtete mit einer Beute von knapp 150 Euro und Tabakwaren. Eine Sofortfahndung mit 15 Streifenwagen nach dem etwa 30 Jahre alten Täter blieb erfolglos.

