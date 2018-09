Hamburg (dpa/lno) - Hamburg will das alte Kohlekraftwerk Wedel vorwiegend durch erneuerbare Energiequellen ersetzen und dafür auch neue Wege gehen. Die Gesellschafterversammlung der Hamburger Fernwärmegesellschaft habe Planungsmittel in Höhe von insgesamt sechs Millionen Euro freigegeben, um die Versorgung Hamburgs mit Fernwärme auf eine neue Grundlage zu stellen, teilte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) am Dienstag in der Hansestadt mit. Eine Entscheidung über konkrete Investitionen sei im zweiten Halbjahr 2017 zu erwarten.

So sollen möglicherweise verschiedene bereits vorhandene Wärmequellen im Süden der Stadt an das Fernwärmenetz angeschlossen werden, zum Beispiel Industriewerke und eine Müllverbrennungsanlage. Um die Wärme in den Hamburger Westen zu transportieren, müsste eine neue Rohrleitung unter der Elbe gebaut werden.

Das Heizkraftwerk Wedel ist mehr als 50 Jahre alt und versorgt 120 000 Haushalte im Hamburger Westen mit Fernwärme. Es sollte bereits vor Jahren durch Wärme aus dem Kraftwerk Moorburg ersetzt werden, doch das scheiterte an politischen Fragen. Nun will Kerstan das Heizkraftwerk mit 390 Megawatt Leistung bis Ende 2021 ganz oder teilweise stillegen.

Mitteilung Umweltbehörde

Mitteilung Vattenfall