Winsen (dpa) - Amazon baut in Winsen (Landkreis Harburg) sein erstes Verteilzentrum in Norddeutschland. Anfang kommenden Jahres soll der Bau beginnen, wie eine Unternehmenssprecherin am Dienstag sagte. Ende des Jahres sollen dann bereits zur Weihnachtssaison die Bestellungen von Kunden aus Winsen verschickt werden. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" über den Bau berichtet.

Im ersten Jahr will Amazon 1000 Mitarbeiter unbefristet einstellen. Am Anfang sucht das Unternehmen vor allem Logistik-Manager, Ingenieure, Personal- und IT-Experten sowie Logistik-Kräfte. In Logistikzentren vergleichbarer Größe seien nach einigen Jahren etwa 2000 Mitarbeiter beschäftigt, hieß es in einer Mitteilung. Das bislang nördlichste Amazon-Logistikzentrum in Deutschland liegt in Brieselang bei Berlin.