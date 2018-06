Hamburg (dpa/lno) - In der Hamburgischen Bürgerschaft haben am Dienstag die Beratungen über den Doppelhaushalt 2017/2018 begonnen. Zum Auftakt wollte die Opposition die Generaldebatte nutzen, um mit der rot-grünen Regierungspolitik abzurechnen. Danach wollte Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) seine Leitlinien in der Finanzpolitik erklären. Erstmals seit vielen Jahren soll die Hansestadt keine neuen Schulden machen. Stattdessen sieht der Haushaltsentwurf vor, Schulden zu tilgen. Insgesamt umfasst der Haushalt für die kommenden zwei Jahre rund 28 Milliarden Euro. Laut Finanzbehörde ist die Hansestadt mit 24,5 Milliarden Euro verschuldet. Der Haushalt soll am Donnerstag endgültig verabschiedet werden - nach den Debatten über die Einzeletats.

Entwurf zum Doppelhaushalt