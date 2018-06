London (dpa/lno) - Profiboxer Wladimir Klitschko will zurück auf den WM-Thron im Schwergewicht. Der 40 Jahre alte Ukrainer kämpft am 29. April in London gegen den britischen IBF-Champion Anthony Joshua. "Ich will zum dritten Mal Weltmeister werden", sagte Klitschko am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in London. Der Ex-Weltmeister, der immer noch einen Wohnsitz in Hamburg besitzt, hat seine Titel im November vergangenen Jahres durch eine Niederlage gegen den Briten Tyson Fury verloren. Seither hat er keinen Kampf bestritten. Der 13 Jahre jüngere Joshua hat seine bisherigen 18 Profikämpfe allesamt durch K.o. gewonnen. "Die Zeit ist reif für diesen Kampf", sagte Joshua.

