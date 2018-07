Hamburg (dpa) - Der Kupferhersteller Aurubis rechnet nach einem schwachen Geschäftsjahr trotz hoher Unsicherheiten wieder mit mehr Schwung. Im laufenden Geschäftsjahr 2016/17 dürfte der Gewinn vor Steuern deutlich zulegen, teilte der im MDax notierte Konzern am Mittwoch in Hamburg mit. Im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr machten dem Konzern unter anderem ein Stillstand eines Werks in Bulgarien, schwache Altkupfermärkte und der Preisdruck beim Nebenprodukt Schwefelsäure zu schaffen. Das operative Ergebnis vor Steuern sackte im Vergleich zum Vorjahresrekord um 38 Prozent auf 213 Millionen Euro ab.

Der Umsatz sank wegen niedrigerer Kupferpreise um 14 Prozent auf 9,5 Milliarden Euro. Seit der US-Wahl und den Investitionsversprechen des designierten US-Präsidenten Donald Trump hat sich der Kupferpreis allerdings sprunghaft erholt. Der Gewinn unter dem Strich ging im abgelaufenen Geschäftsjahr um 7 Prozent auf 124 Millionen Euro zurück. Die Dividende soll um 10 Cent auf 1,25 Euro je Aktie sinken.