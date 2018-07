Hamburg (dpa/lno) - Nach vier Überfällen auf Hamburger Hotels innerhalb von zehn Tagen schließt die Polizei einen Zusammenhang zwischen den Taten nicht aus. "Ob es sich um einen Serientäter handelt, wird ermittelt", sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Zuletzt hatte ein Unbekannter in der Nacht zum Donnerstag ein Hotel in Altona ausgeraubt. Der Räuber bedrohte einen 34 Jahre alten Angestellten mit einem Messer und erbeutete einen mittleren Geldbetrag, wie die Polizei mitteilte.

Genau eine Woche zuvor hatten zwei Männer ein Hotel in Altona-Nord überfallen. Einer der Maskierten bedrohte die 23 und 28 Jahre alten Angestellten mit einem Messer, während der andere die Rezeption nach Geld durchsuchte. Die Täter seien mit rund 300 Euro geflohen, hieß es.

Am 6. Dezember hatte ein Täter einen Hotelangestellten in Bahrenfeld mit einem Messer bedroht. Der 46 Jahre alte Rezeptionist konnte den Mann aber bei einem Gerangel entwaffnen. Er flüchtete ohne Beute. Erst in der Vornacht hatte ein Räuber - ebenfalls mit einem Messer bewaffnet - rund 350 Euro in einem anderen Hotel in Bahrenfeld erbeutet.

