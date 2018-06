Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Reizgasangriff sind 17 Menschen in einer Beruflichen Schule in Eppendorf verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr vom Freitag, war am Donnerstagnachmittag im Obergeschoss der Schule Reizgas versprüht worden. Acht der Betroffenen wurden mit leichten Atemwegsbeschwerden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Wer das Reizgas versprüht hat, war zunächst unklar. Am Donnerstag war zunächst von 16 Betroffenen die Rede gewesen.