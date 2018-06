Hamburg (dpa/lno) - Der erste Autoreisezug der privaten Gesellschaft Bahntouristikexpress ist am Freitagabend von Hamburg-Altona Richtung Lörrach gefahren. An Bord waren etwa 80 Reisende mit knapp 40 Autos, wie ein Sprecher des mittelständischen Unternehmens sagte. Am frühen Samstagabend wird sich der Zug aus der Stadt nahe der Schweizer und der französischen Grenze auf den Rückweg nach Hamburg machen.

Die Deutsche Bahn hatte den Betrieb der Autoreisezüge Ende Oktober aufgegeben. Die Österreichischen Bundesbahnen bringen Reisende mit Auto oder Motorrad von Hamburg nach Wien und seit dem 11. Dezember auch nach Innsbruck. Stressfrei in den Winterurlaub reisen, so bewirbt die Nürnberger Bahntouristikexpress GmbH ihre neue Verbindung. Allerdings fährt der Autoreisezug in den Wintermonaten nur vier bis fünf mal pro Monat ab Hamburg. Zum Sommer soll die Frequenz deutlich zunehmen.

