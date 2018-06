Kiel/Hamburg (dpa/lno) - Die Finanzminister können vorerst nicht mehr mit so vielen Nachzahlungen reuiger Steuersünder rechnen wie in früheren Jahren. In Schleswig-Holstein gingen in diesem Jahr bis Ende November nur noch 61 Selbstanzeigen mit Bezug auf Kapitalanlagen im Ausland ein, nachdem es im gesamten Vorjahr noch 262 waren und 2014 sogar 571. Die im laufenden Jahr nacherklärten Einnahmen aus Kapitalvermögen summierten sich damit auf gut 10 Millionen Euro, die Steuermehreinahmen auf gut 13 Millionen.

In Hamburg gingen bis Ende November dieses Jahres noch 91 Selbstanzeigen ein, nach 145 im ganzen Jahr 2015. In Schleswig-Holstein kamen seit 2010 bisher fast 2100 Selbstanzeigen zusammen. Die nacherklärten Einnahmen erreichten die Summe von 384,3 Millionen Euro. An Steuermehreinahmen kamen 226,3 Millionen Euro zusammen.

"Die Zahlen sind bis jetzt um fast 80 Prozent zurückgegangen", bilanzierte die Kieler Finanzministerin Monika Heinold. "Es scheint so, als habe durch den dauerhaften Ermittlungsdruck und das anhaltend hohe Entdeckungsrisiko das Geld aus den Schweizer Tresoren und den Briefkästen Panamas den langen Weg in die schleswig-holsteinische Steuerkasse zurückgefunden", sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist gut, denn Steuerehrlichkeit ist die Grundlage unserer Gesellschaft."