Hamburg (dpa/lno) - Ein 68-jähriger Radfahrer ist im Hamburger Stadtteil Lurup bei einem Autounfall tödlich verletzt worden. Eine 54-jährige Autofahrerin habe den Mann auf seinem Rad am Samstagmorgen beim Abbiegen übersehen und erfasst, teilte ein Sprecher der Polizei am Sonntag mit. Dabei sei dieser unter das Auto geraten und mehrere Meter mitgeschleift worden. Der 68-Jährige starb noch an der Unfallstelle, ärztliche Reanimationsversuche blieben erfolglos.