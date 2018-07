Hamburg (dpa/lno) - Rund 40 Prozent der Neugeborenen des vergangenen Jahres in Hamburg haben Eltern ohne Trauschein. Bei den Erstgeborenen ist der Anteil mit etwa 46 Prozent sogar noch größer, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Zum Beginn der Aufzeichnungen 1991 lag der Anteil in Hamburg noch bei etwa 26 Prozent. Hinter dem Anstieg verbirgt sich ein Trend, der im Bundesdurchschnitt noch deutlicher ausfällt.

Seit dem Mauerfall hat sich der Anteil der Geburten von nicht miteinander verheirateten Eltern deutschlandweit mehr als verdoppelt: von 15 Prozent im Jahr 1990 auf rund 35 Prozent im Jahr 2015. Große Unterschiede gibt es zwischen den neuen und den alten Bundesländern. Im früheren Bundesgebiet werden immer noch die meisten Kinder in einer Ehe geboren und nur 30 Prozent nicht. In den neuen Ländern hatten mit 61 Prozent doppelt so viele Babys nicht verheiratete Eltern. Laut Statistik wurden in Hamburg 2015 rund 20 000 Kinder geboren.

Pressemitteilung Statistisches Bundesamt

Diagramm - Geburten in Deutschland und in Hamburg