Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Flughafen rechnet in diesem Jahr über Weihnachten mit weniger Fluggästen als im Vorjahr. Von Freitag (23.12.) bis Dienstag (27.12.) würden ungefähr 80 000 Passagiere erwartet und damit gut 9000 weniger als im vergangenen Jahr, teilte der Flughafen am Dienstag in Hamburg mit. Das liege vor allem daran, dass die ersten Ferientage und das Weihnachtsfest in diesem Jahr am Wochenende liegen. Dadurch fallen die Geschäftsreisenden weg. Insgesamt starten an den ersten fünf Ferientagen 715 (Vorjahr: 812) Flugzeuge ab Hamburg Airport Helmut Schmidt. Verkehrsreichster Tag wird der Freitag mit 22 000 Passagieren auf 195 Maschinen.

