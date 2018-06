Hamburg (dpa/lno) - Für das Drittliga-Spiel der Handballer des HSV Hamburg gegen den DHK Flensborg am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Barclaycard-Arena sind bislang 7000 Karten verkauft worden. Das teilte der Club am Mittwoch mit. Damit wurde der aktuelle Drittliga-Rekord, der nach Angaben des HSV weltweit bei 3500 Besuchern liegt, verdoppelt.

"Wir wussten, dass wir den Rekord mit Hilfe der Hamburger Handballfans knacken können, aber mit solch einer Resonanz hatten wir nicht gerechnet", sagte HSV-Präsident Marc Evermann: "Das ist einfach toll und wir freuen uns auf den gemeinsamen Nachmittag mit den Zuschauern."

Die Hamburger sind derzeit Tabellendritter in der Nordstaffel der 3. Liga, die Gäste aus Flensburg belegen Rang acht. Die Partie wird am 26. Dezember um 17.00 Uhr angepfiffen.

Mitteilung HSV Handball