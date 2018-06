Sydney (dpa) – Die 72. Auflage des Sydney Hobart Race hat begonnen. Am zweiten Weihnachtstag wurden in Australien 88 Segel-Yachten auf den 628 Seemeilen langen Kurs von der ehemaligen Olympia-Metropole nach Hobart auf Tasmanien geschickt. In Führung lag nach den ersten zehn Stunden bei idealen Windbedingungen von zwölf bis 13 Knoten die australische Favoritin "Wild Oats XI".

Ein Blitzstart war der Hamburger "Varuna VI" von Jens Kellinghusen gelungen, die den größeren Maxi-Yachten zum Auftakt Paroli bot. Mit Chancen auf den Sieg nach berechneter Zeit und den begehrten Tattersall's Cup lag die 14-köpfige Crew zunächst auf Platz zehn.

Das Sydney Hobart Race zählt zu den international bekanntesten Langstrecken-Rennen und wird traditionell am "Boxing Day", dem zweiten Weihnachstag in Australien gestartet. Die schnellsten Yachten werden am Dienstag im Ziel vor Hobart erwartet.

72. Rolex-Sydney-Hobart-Race