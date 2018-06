Buxtehude (dpa/lno) - Trainer Dirk Leun hat den Handballerinnen des Buxtehuder SV trotz der 30:35 (17:14)-Niederlage beim Thüringer HC ein großes Lob ausgesprochen. "Ich bin ziemlich stolz auf diese Mannschaft", meinte der Coach, dessen Auswahl dem Titelverteidiger am Mittwochabend lange hatte Paroli bieten können. "Als uns die Kraft ausging, hat der THC von seiner breiten Bank profitiert", sagte Leun.

Lone Fischer war mit zehn Treffern beste Werferin beim BSV, der schon am Freitag (18.00 Uhr) erneut um Bundesliga-Punkte kämpfen muss. Dann ist in der Halle Nord die SVG Celle zu Gast. "Wir wollen uns und unsere Fans mit einem Heimsieg und wenn möglich auch einem begeisternden Spiel aus dem Jahr 2016 verabschieden", kündigte Spielführerin Antje Lenz an.

BSV-Vereinsnews