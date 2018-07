Hamburg (dpa/lno) - Ein Unbekannter hat eine Spielhalle in Hamburg-Horn überfallen. Eine 64 Jahre alte Angestellte traf den Mann am Sonntagabend durch Zufall an der Hintertür der Spielhalle an. Dieser schubste sie nach Polizeiangaben vom Montag daraufhin in das Gebäude, bedrohte sie mit einem Messer und forderte Geld. Nachdem die Frau die Kasse geöffnet hatte, floh der Mann mit rund 80 Euro. Trotz eingeleiteter Fahndung fehlte von dem Mann zunächst jede Spur.

Mitteilung der Polizei