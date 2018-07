Hamburg (dpa/lno) - Nach der Vergewaltigung einer 14-Jährigen in einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Winterhude sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. "Die Ermittlungen werden fortgesetzt", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Der Ägypter soll die Jugendliche nach Polizeiangaben auf einer Toilette bedrängt und zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben. Als sie sich geweigert habe, habe er sie in einen anderen Raum gezerrt und missbraucht. Der Mann lebte nach Angaben des Einwohner-Zentralamtes seit 2011 in Hamburg, sein Asylantrag wurde im selben Jahr abgelehnt. Trotzdem konnte er bislang nicht abgeschoben werden, weil Dokumente fehlten.

Mitteilung der Polizei